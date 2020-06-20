Около 1,7 тыс. человек привлекут в Москве для охраны футбольных матчей 20 и 21 июня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Матчи 23-го тура Российской премьер-лиги пройдут в Москве 20 и 21 июня, для обеспечения порядка привлекут около 1,7 тыс. человек. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра столицы.

Чемпионат России по футболу возобновлен после вынужденного перерыва. В эти выходные в Москве в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги сезона 2019/2020 годов пройдут два матча.

"В субботу, 20 июня 2020 года, на стадионе "Арена ЦСКА" сыграют столичный ЦСКА и "Зенит" из Санкт-Петербурга. А на следующий день московский "Локомотив" примет "Оренбург" из одноименного города на стадионе "Локомотив". Для обеспечения охраны общественного порядка при проведении спортивных мероприятий будет задействовано около 1 700 человек, в том числе на "Арене ЦСКА" - свыше тысячи, а на стадионе "Локомотив" - более 700", - говорится в сообщении.

Безопасность при проведении встречи ЦСКА-"Зенит" будут обеспечивать около 500 сотрудников контрольно-распределительных служб, 200 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 170 работников частных охранных организаций, а также порядка 250 полицейских и бойцов ОМОН.

Для обеспечения порядка на матче "Локомотив"-"Оренбург" привлекут более 300 работников частных охранных организаций и представителей контрольно-распределительных служб, 200 военнослужащих Росгвардии и около 250 полицейских и бойцов ОМОН.

"В ходе подготовки и проведения спортивного мероприятия будет реализован комплекс необходимых организационно-практических мероприятий. Стадионы и прилегающая к ним территория в целях обеспечения антитеррористической безопасности будут обследованы кинологами со служебными собаками, а также представителями ГУ МЧС России по городу Москве", - отмечается в сообщении.