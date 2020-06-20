В Москве в ТЦ "Рио" на Ленинском проспекте ливень прорвал потолок одного из магазинов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Торговый центр "Рио" на Ленинском проспекте в Москве затопило из-за ливня - в одном из магазинов вода прорвала потолок. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"ТЦ "Рио" затопило на Ленинском проспекте в Москве, где в одном из магазинов прорвался потолок. Пострадавших в результате инцидента нет", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, из-за ливня в Москве были затоплены более 10 участков автодорог.

Ранее ГУ МЧС по Москве распространило экстренное сообщение о грозе и ветре.