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Пандемия коронавируса нового типа

Собянин отметил самоотверженность и профессионализм медиков в период пандемии

Мэр Москвы поздравил медработников с профессиональным праздником и пожелал им счастья, здоровья и доброго настроения

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечается 21 июня, и отметил их профессиональную и самоотверженную работу в период пандемии коронавируса.

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"Главное - не только в оборудовании, не только в стенах. Главное - в золотых руках наших врачей, медсестер, их душе, отношении к делу, профессионализме. Я с большим удовольствием поздравляю и благодарю за их самоотверженную работу", - сказал он в воскресенье в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

Собянин пожелал медицинским работникам счастья, здоровья и доброго настроения. "Мы надеемся, что мы окончательно победим пандемию, и те проблемы, которые на нас навалились", - добавил он.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, значительно улучшилась. Всего, по данным федерального штаба на 20 июня, в городе выявлено 212 978 случаев заражения, из них 1 057 за последние сутки. Выздоровели 135 543 человека, умерли 3 565. Число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 2 115 человек.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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