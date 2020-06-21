Собянин отметил самоотверженность и профессионализм медиков в период пандемии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечается 21 июня, и отметил их профессиональную и самоотверженную работу в период пандемии коронавируса.

"Главное - не только в оборудовании, не только в стенах. Главное - в золотых руках наших врачей, медсестер, их душе, отношении к делу, профессионализме. Я с большим удовольствием поздравляю и благодарю за их самоотверженную работу", - сказал он в воскресенье в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

Собянин пожелал медицинским работникам счастья, здоровья и доброго настроения. "Мы надеемся, что мы окончательно победим пандемию, и те проблемы, которые на нас навалились", - добавил он.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, значительно улучшилась. Всего, по данным федерального штаба на 20 июня, в городе выявлено 212 978 случаев заражения, из них 1 057 за последние сутки. Выздоровели 135 543 человека, умерли 3 565. Число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 2 115 человек.