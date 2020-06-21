В Москве отмечают День медицинского работника более 180 тыс. специалистов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 180 тыс. специалистов отмечают День медицинского работника в Москве, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. В этом году профессиональный праздник особенный, так как месяцы борьбы с коронавирусом показали ценность этой важнейшей профессии, об этом в воскресенье журналистам рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Этот год стал особенным для наших врачей. Пока Москва временно взяла паузу и находилась на самоизоляции дома, столичное здравоохранение не останавливалось ни на минуту. Наша система выстояла даже в дни самой пиковой нагрузки. Я хочу поздравить всех наших медицинских работников с праздником", - сказала Ракова. Она добавила, что всего в столице сейчас 64 стационара, 60 подстанций скорой помощи и более 380 зданий поликлиник.

"На сотрудниках всех учреждений здравоохранения лежит непростая задача - сохранить здоровье горожан. Только в поликлиники в год москвичи обращаются более 100 млн раз", - сказала Ракова.

В Москве трудятся более 48 тыс. врачей, более 50 тыс. медицинских сестер, около 9 тыс. фельдшеров, 2,5 тыс. акушерок, 2,5 тыс. рентгенлаборантов. Более половины из них - младше 45 лет. Самому молодому специалисту 18 лет, самому старшему 92 года. Самые многочисленные специальности - врачи-педиатры, терапевты и врачи общей практики, анестезиологи-реаниматологи.

"Этот день объединяет более 180 тыс. специалистов московского здравоохранения, которые сегодня трудятся в столичных больницах и поликлиниках, на подстанциях скорой помощи, в диагностических лабораториях, научных и образовательных организациях", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.