В Москве выпустили тематические карты "Тройка" ко Дню медицинского работника

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Московский метрополитен выпустил ко Дню медицинского работника коллекционную серию карт "Тройка" и билетов "Единый". С 20 июня тематические карты "Тройка" доступны в билетных автоматах на станциях метро в пределах Кольцевой линии, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

"День медицинского работника - это наша возможность от лица Московского метрополитена выразить благодарность медикам, которые, зачастую рискуя собой, сохраняют наше здоровье и спасают жизни. Мы подготовили эксклюзивные карты "Тройка" и билеты "Единый", приуроченные к празднику, разместили поздравления на медиафасаде Смоленского метромоста, экране павильона МЦД и на экранах в вагонах подвижного состава", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

Тираж тематических билетов "Единый" составил 400 тыс. экземпляров, а карт "Тройка" - 10 тыс. экземпляров.

В вагонах подвижного состава к празднику разместили около 300 стикеров с благодарностью медицинским работникам и фактами о столичном здравоохранении. А на эскалаторах метро, на платформах МЦК и МЦД с 18 июня звучали поздравления с Днем медработника от известных актеров и ведущих экспертов столичного департамента здравоохранения.