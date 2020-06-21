"Московские сезоны" подготовили онлайн-программу на последнюю неделю июня

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Онлайн-проект "Московские сезоны дома" подготовили культурную, развлекательную программу для горожан на последнюю неделю июня. С 22 по 28 июня в расписании проекта целых пять кулинарных мастер-классов и новый чек-лист полезных привычек, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На страничках городских уличных фестивалей "Московские сезоны" в социальных сетях Instagram, Facebook, "Вконтакте" и "Одноклассники" продолжается развлекательный и познавательный онлайн-проект "Московские сезоны дома". А это значит, что взрослых и детей каждый день ждут новые яркие события на любой вкус. Мы уже подготовили масштабную программу для горожан в онлайн-формате, которая пройдет с 22 по 28 июня", - говорится в сообщении.

В понедельник в 13:00 горожан ждет новая серия программы литературных чтений "Москва на страницах книг". Участник этой недели - актер Леонид Ярмольник. "А 25 июня в 20:00 в прямом эфире Instagram выступит певица Юлия Лаута. Кроме того, все, кто соскучился по обстоятельным прогулкам по старинным московским улочкам, ждет сюрприз, который будет в конце недели от постоянных участников фестивалей "Московских сезонов" - проекта "Гуляем по Москве". Благодаря проекту у вас есть будет шанс попутешествовать, не выходя из дома", - говорится в сообщении. 26 и 28 июня всех желающих приглашают присоединиться к видеопрогулкам. Вести 40-минутные экскурсии "Купеческие истории Замоскворечья" будет автор проекта, журналист Евгений Степанов.

Также в воскресенье на страницах "Московских сезонов" в соцсетях выпустят новый список "31 полезная привычка на июль". "Чек-лист построен по принципу "один день - одна новая полезная привычка". Ежедневно гулять пешком минимум по 30 минут, спать не меньше восьми часов, заменить один гарнир в день на овощной салат, регулярно находить время на саморазвитие - читать, слушать подкасты и лекции. Все это звучит несложно, но вполне способно изменить вашу жизнь к лучшему, помочь в достижении целей или как минимум поднять настроение", - говорится в сообщении.

О проекте

"Московские сезоны дома" - масштабный образовательный и развлекательный онлайн-проект от команды цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". На страничках в социальных сетях ждут видеотренировки, кулинарные и творческие мастер-классы, живые концерты, литературные чтения, праздничные спецпроекты и многое другое.