В преддверии Дня памяти и скорби в Елоховском соборе зажгли свечу памяти

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Международная акция "Свеча памяти" началась в кафедральном Богоявленском соборе в Елохове. Об этом ТАСС сообщили в соборе в воскресенье.

"Да, [свеча памяти была зажжена]", - сказали в соборе.

Сайт Совета муфтиев России (СМР) сообщает, что Московская соборная мечеть также примет участников акции.

"Участники международной мемориальной акции "Свеча памяти" посетят Московскую соборную мечеть", - говорится в сообщении на сайте организации.

Ежегодная международная акция "Свеча памяти" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны проходит с 2009 года. Она начинается 21 июня в Елоховском соборе Москвы с зажжения свечи, которую затем доставляют на Поклонную гору, в зал памяти и скорби Центрального музея Великой Отечественной войны. От этой свечи зажигают множество других, которые переносят на места воинских захоронений и мемориальные комплексы по всей территории страны.