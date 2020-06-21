Информация о минировали оптового рынка "Фуд Сити" в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты обследовали столичный оптовый рынок "Фуд Сити" и не обнаружили там взрывных устройств, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что неизвестные сообщили о минировании оптового рынка "Фуд Сити" на Калужском шоссе.

"Рынок полностью обследован, взрывных устройств не обнаружено", - рассказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых с конца ноября поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".