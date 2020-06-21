В Москве началась акция в честь Дня памяти и скорби

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ежегодная патриотическая акция "Линия памяти" в 29-й раз стартовала на Крымской набережной в Москве. Она посвящена Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны, об этом журналистам в воскресенье рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Парк культуры имени Горького - это любимое место горожан. Сегодня мы решили не приглашать фронтовиков и ветеранов на акцию. За них зажгут свечи наши волонтеры. Всего к акции присоединилось 170 добровольцев, которые до утра будут следить, чтобы ни одна свеча не потухла", - сказала Драгунова.

В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой формат проведения акции "Линии памяти" решили изменить. Так, например, организаторы отменили театрально-концертную программу и участие зрителей. Несмотря на это, все желающие, которые захотят установить свечу на Крымской набережной, смогут это сделать.

"Традиционно вечером 21 июня мы зажигаем 1 418 свечей - по количеству дней войны. И эти свечи горят в ночь и весь первый день войны", - рассказал журналистам в воскресенье руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Он добавил, что в этом году также было решено отказаться и еще от одной традиции.

"Первую свечу зажигал кто-то из фронтовиков, тех ветеранов, кто принял первый бой 22 июня 1941 года. Фронтовиков с каждым годом все меньше, а уж тех, кто принял бой тогда, - практически единицы. В этом году мы решили сменить традицию по согласию с нашим комитетом ветеранов, не рисковать здоровьем наших замечательных фронтовиков", - сказал Кибовский.