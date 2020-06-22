Карта парков и улиц с бесплатным Wi-Fi стала доступна на сайте мэра Москвы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Интерактивная карта столичных парков и улиц с бесплатным Wi-Fi появилась на портале mos.ru. Всего на улицах и в парках установлено свыше 4,2 тыс. точек доступа к городскому беспроводному интернету, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Сейчас подключиться к беспроводному интернету можно в 43 столичных парках. Более трех тысяч точек подключения также доступно на улицах города, в переулках и скверах. Узнать, действует ли сеть Wi-Fi в любимой зоне отдыха, горожане могут на специальной интерактивной карте на портале mos.ru", - говорится в сообщении.

Отмечается, что карта, на которой отображены точки доступа, установленные в общественных пространствах по всему городу, расположена на mos.ru в разделе "Карты" во вкладке "Городской Wi-Fi". Для того, чтобы проверить, действует ли городской Wi-Fi на территории определенного парка или улицы, посетителям портала необходимо приблизить нужную локацию на карте.

"Для удобства жителей на mos.ru запущена интерактивная карта, которая отображает все точки доступа к городскому Wi-Fi в парках и общественных местах. По мере развития городской сети карта будет обновляться и содержать информацию о новых точках доступа", - приводят в сообщении слова руководителя продукта "Общегородской Wi-Fi" департамента информационных технологий города Москвы Александра Харитонова.

Первыми парками, где появился бесплатный интернет, стали "Сокольники", "Царицыно" и "Коломенское". Сейчас москвичи чаще всего пользуются городским Wi-Fi в парках "Коломенское", "Сокольники", Измайловском парке, "Музеоне" и парке Победы.