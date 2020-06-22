На ВДНХ будут курсировать бесплатные электробусы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Посетители ВДНХ смогут воспользоваться бесплатными электробусами, которые будут курсировать по обеим сторонам кольцевой дороги на территории выставки с 24 июня, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

Сесть в транспорт, чтобы доехать до нужного павильона или аллеи, можно будет у арки главного входа. Два электробуса будут работать с 09:00 мск до 21:00 мск.

"Электротранспорт появился на ВДНХ еще в 1950-е годы, в то время здесь проходила внутренняя троллейбусная линия. В рамках масштабной реконструкции главной выставки страны мы решили возродить транспортные маршруты для гостей. Теперь горожан будут круглогодично обслуживать современные электробусы. Это экологически чистые машины, которые не вредят окружающей среде", - приводятся в сообщении слова пресс-службы ВДНХ.

Автобусы будут уходить от арки каждые 15-20 минут. Пассажиры смогут выйти на Грушевой аллее, у Дома культуры, "Технограда", павильона №57 "Россия - моя история", Дворца бракосочетания, "Городской фермы" павильона № 44 "Кролиководство", Музея кино, Ботанического сада, павильона № 27 "Физкультура и спорт", фонтана "Золотой колос", парка "Останкино", зеленого театра, Хованского входа, Театра сказок и арки южного входа. Уточнить схему движения и расположение остановок электробусов можно на сайте ВДНХ и в инфоцентрах на территории выставки.