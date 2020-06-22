Москвичи подали более 1,14 млн заявок на электронное голосование

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 1 млн 140 тыс. человек записались на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ в Москве. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

4 июня Центризбирком России предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

"Прием заявлений на электронное голосование закончен. Всего подано заявлений в Москве 1 140 503, а в Нижнем Новгороде - 138 214. Теперь до 24.06 - проверка ЦИКом и создание реестра электронных избирателей", - написал Венедиктов. Подать заявление горожане могли на порталах mos.ru и gosuslugi.ru

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 мск на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в смс на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 мск 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59 мск.

Электронный бюллетень ничем не отличается от бумажного аналога. Если участник голосования одобряет поправки в Конституцию РФ, ему необходимо поставить галочку напротив графы "Да". Если он против поправок, нужно выбрать вариант "Нет".

В начале июня президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам в конституцию. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов".