Московский зоопарк запустил онлайн-фотовыставку

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Фотовыставку "Московский зоопарк. Изоляция" запустили на портале "Музейная Москва онлайн". Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Весной 2020 года впервые за 156 лет Московский зоопарк был закрыт для посетителей. Это был уникальный опыт как для сотрудников зоопарка, так и для животных, привыкших к гостям. Фотограф Михаил Киракосян несколько недель снимал столичный зоосад. Через фото он передал ежедневный труд зоологов, атмосферу, царившую внутри коллектива и настроение животных. Фотоснимки, которые с интересом будут смотреть будущие поколения москвичей и гостей зоопарка, стали уникальным проектом "Московский зоопарк. Изоляция", опубликованном на портале "Музейная Москва онлайн", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, фотографу удалось зафиксировать приход настоящей весны в столицу, момент, когда некоторые из животных впервые после зимы вышли в открытые вольеры.

"Во время работы над проектом я был увлечен и восхищен, заражен энтузиазмом сотрудников. Меня приятно удивило, как много в этом месте любви", - приводятся в сообщении слова Киракосяна.

С 16 июня Московский зоопарк вновь открыт для посетителей. Приобрести билеты можно на сайте зоопарка.