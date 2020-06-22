На ВДНХ появилось граффити в поддержку врачей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Граффити площадью 2,4 тыс. кв. м в поддержку врачей появилось у павильона № 75 на ВДНХ в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики столицы, распространенном в понедельник.

"Граффити "Спасибо врачам" растянулось у 75-го павильона площадью 2 400 кв. м так, что хорошо видно даже с высоты птичьего полета. На граффити "Спасибо врачам" изображено сердце пациента, которое через стетоскоп передает слова благодарности на разных языках медикам всего мира за их доблестный труд", - говорится в сообщении.

Организатором мероприятия выступило Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение "Волонтерская рота боевого братства" при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

В рамках акции "Спасибо врачам" более 2 тыс. медработников получили "добрые бейджи", чтобы пациенты могли видеть их улыбающиеся лица, скрытые масками во время работы. Также был создан Telegram-бот @doctor_cyberbot, через который любой желающий может направить личную благодарность врачу.

"Уже на протяжении недели по всему городу установлены арт-объекты, в которые прохожие опускают открытки с добрыми пожеланиями, а также проходит трансляция слов благодарности на медиафасадах", - отмечается в материале.