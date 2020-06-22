В Москве инспекторы пожнадзора переведены на усиленный режим службы из-за теплой погоды

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Надзорные органы столичного главка МЧС РФ переведены на усиленный режим службы в связи с жарой, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

"С установлением жаркой погоды личный состав надзорных органов Главного управления МЧС России по Москве переведен на усиленный режим несения службы. На поднадзорных территориях организовано проведение плановых рейдовых осмотров и выездных рейдовых мероприятий с целью выявления случаев несанкционированного пала травы, сжигания мусора и иных сгораемых отходов", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в главке, в прошедшие выходные в Москве проведено более 450 профилактических рейдов в лесопарковых зонах. Выявлено семь случаев, когда шашлык готовили вне специально отведенных для этого мест. Также проведено 1,4 тыс. инструктажей с населением. Общая группировка, задействованная в профилактических мероприятиях, составляет порядка 200 сотрудников надзорных органов и добровольцев.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением парада Победы с 23 по 25 июня органы управления и силы постоянной готовности МЧС России будут функционировать в усиленном режиме.