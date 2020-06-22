The Hatters и Zivert откроют летнюю серию офлайн-концертов для зрителей в автомобилях

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Отечественные музыканты с 3 июля по 29 августа проведут серию живых выступлений на парковке московского спорткомплекса "Лужники", зрители смогут смотреть концерты из своих автомобилей. Об этом сообщили в понедельник пресс-службы концертных агентств T.C.I. и SAV Entertainment.

"LIVE & DRIVE - это серия летних мероприятий, во время которых живое выступление артистов будет проходить на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей, что позволит соблюсти ограничения и социальную дистанцию между людьми. Весь звук будет транслироваться через FM-приемники", - пояснили организаторы.

Концерты запланированы по пятницам и субботам. "Весь line-up включает имена российских музыкантов: Zivert - 3 июля, The Hatters - 4 июля и многие другие", - рассказали в пресс-службах.

С середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса в России запрещены массовые мероприятия, в том числе концерты.