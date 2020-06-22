Выставка "Дневники фронтовых бригад" к 75-летию Победы открылась в Москве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Выставка "Дневники фронтовых бригад", приуроченная к 75-летию Победы, торжественно открылась в понедельник вечером в филиале Бахрушинского музея - в доме-музее А.Н. Островского. Экспозиция через материалы дневников театральных бригад рассказывает о подвиге деятелей искусства во время войны, отметил на церемонии генеральный директор музея Дмитрий Родионов.

Церемония открытия прошла в офлайн-формате. За последние месяцы, когда учреждения культуры были закрыты для посещения из-за распространения коронавируса, все выставочные проекты переместились в онлайн. Сейчас музеи постепенно открываются, и теперь сотрудникам и посетителям необходимо соблюдать ряд правил - это и обязательные маска и перчатки, и социальная дистанция. В Бахрушинском музее также следуют рекомендациям и просят использовать средства индивидуальной защиты. Для удобства посетителей введена электронная продажа билетов.

"Дневники фронтовых бригад" - одна из первых новых выставок в Москве. Многие музеи пока не торопятся открывать новые проекты, они стараются продлить старые, так как многим людям не удалось посмотреть ранее открытые выставки, и корректируют планы на текущий год. Генеральный директор Бахрушинского музея Дмитрий Родионов отметил, что было очень важно открыть выставку "Дневники фронтовых бригад" именно 22 июня, в День памяти и скорби. Ее открытие изначально было запланировано на май.

"Эта выставка очень важна для нас по разным причинам. Не только потому, что главные герои этой выставки - актеры, а жизни и судьбе актерского сословия, творческого, театрального, собственно говоря, и посвящен наш музей, его задача - сохранить память об этих замечательных людях. Эта выставка важна и потому, что составной частью экспозиции является история Музея Бахрушина во время войны: как работали сотрудники, чем занимались. Одной из главных линий является линия дневника хранителя нашего музея Вениамина Ермолаева, который вел дневник в 1941-1945 годах", - отметил он.

Музеем ранее был издан этот дневник, а также дневник театра "Искра". Кроме того, в 2005 году музей показал выставку "Театрально-фронтовой дневник", в 2010 году - выставку "Театральная Москва в 1941-1945 гг.". Поэтому выставка "Дневники фронтовых бригад" завершает эту своеобразную трилогию. Но, как подчеркивают в музее, не закрывает эту тему научных исследований, а обозначает дальнейшую перспективу ее развития.

Вера в Победу

Экспозиция включает особые исторические документы, к созданию которых имеет непосредственное отношение Театральный музей имени Бахрушина. Эти живые свидетельства появились благодаря инициативе музея, когда в самом начале войны его сотрудники выступили с призывом ко всем театрам и фронтовым бригадам вести дневники своих выступлений на фронте. "Эта миссия, она, наверное, и помогала работникам музея сохранять веру в будущее и в победу. Если бы этой веры не было, идея с дневниками, наверное, не пришла бы в голову. И это желание приблизить Победу и помочь театральным бригадам выполнить свою миссию на передовой, мне кажется, была той главной задачей, которую во время войны работники музея Бахрушина выполнили с честью и достоинством", - отметил директор музея.

Бахрушинцы разработали форму дневника, добились его тиража и вручали театрам и фронтовым бригадам в надежде получить их после окончания войны. "Вот эта линия фронтовых театральных дневников и линия дневника нашего главного хранителя нас не отпускает, потому что темы, которые там поднимаются, - это темы вечные, это проблема осознания человеком себя на войне, в особых условиях. И как люди в это время жили, нам, наверное, очень сложно понять, но попытаться мы должны", - сказал Родионов.

Всего было выдано 253 дневника, сегодня в архивно-рукописном отделе Бахрушинского музея сохранилось немногим более 70. На выставке представлены фронтовые дневники не только московских и ленинградских театров, но и театров Сталинабада, Ташкента, Бугуруслана, Воронежа, Свердловска, Иванова, Костромы, Тулы, Одессы и многих других. Среди экспонатов - фотографии фронтовых бригад, сделанные сотрудниками Бахрушинского музея.

Над выставкой работала кураторская группа во главе с заместителем генерального директора музея по научной работе Ириной Бакановой. "Вы войдете в здание и в первом же зале увидите большую коллективную фотографию сотрудников нашего музея, которая относится к 1944 году. Эта фотография с памятного вечера, когда этим замечательным людям были вручены медали за оборону Москвы. Вглядитесь в эти лица. Мы знаем не все фамилии, мы даже были в некотором затруднении, когда делали подписи в каталоге, потому что есть фамилия - нет инициалов. Или есть просто инициалы. Это я к тому, что эта поисковая работа, она продолжается", - сказала куратор.

Помимо дневников, документов и фотографий, на выставке представлены живопись, графика, макеты, подлинные предметы, связанные с биографиями и творчеством артистов - как знаменитых, так и мало известных современному зрителю. Баканова рассказала, что посетители также увидят ценные экспонаты из фондов музея, эвакуированные во время войны на Урал - работы Константина Коровина, Александра Головина, Сергея Судейкина, Петра Кончаловского. "Это классика русского искусства. Когда вы войдете в первый зал, пожалуйста, посмотрите на несколько вещей, которые были в эвакуации. Мы этими замечательными работами Судейкина, Головина, Коровина, Кончаловского только обозначаем тему, это одна из линий, о которой можно говорить бесконечно - линия сохранения культурного наследия и сохранения наших культурных ценностей во время войны", - отметила Баканова. Выставка будет открыта для публики с 23 июня по 16 августа. Она организована при поддержке фонда "История Отечества".