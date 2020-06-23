В ресторанах и кафе Москвы пока не будут проводить банкеты и корпоративы

"По указу мэра, проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий остается под запретом. Пока что ни свадьбы, ни корпоративы или другие праздники, подразумевающие большое количество гостей, в ресторанах и кафе столицы также не проводятся", - пояснил Немерюк.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Массовые мероприятия, организованные частными лицами или коммерческими организациями, остаются под запретом. Ограничения касаются в том числе банкетов и корпоративов в ресторанах и кафе, сообщил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что с 23 июня в столице возобновляют работу все предприятия общественного питания, включая стационарные залы кафе и ресторанов. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в городе вновь проводят торжественные церемонии заключения брака в городских отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания.

Кроме того, 8 июня был принят документ, согласно которому, на следующий день было возобновлено проведение официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти, но остальные массовые мероприятия остались под запретом. Также с 16 июня в Москве могут проводиться спортивные мероприятия с количеством посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения.

О ситуации

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта - режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако с середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

По указу мэра столицы, с 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Предприятия различных сфер жизни города возобновляют деятельность в три этапа с интервалом в семь дней.

С 9 июня открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и запрет на посещение кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. С 16 июня сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открываются библиотеки, музеи и зоопарки, можно посещать спортивные мероприятия. Также заработали летние веранды кафе. С 23 июня возобновили работу фитнес-клубы и сняты ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты.