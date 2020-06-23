Библиотеки востока Москвы проведут 24-часовой поэтический онлайн-марафон с 27 июня

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Около 145 поэтов из 12 городов России проведут в течение суток поэтический онлайн-марафон. Трансляция пройдет с 10:00 27 июня до 10:00 28 июня на странице библиотек востока Москвы и в социальной сети "ВКонтакте", сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"Во время онлайн-марафона поэты из 12 городов страны в течение суток будут читать свои стихи. Это произведения о любви, жизни, свободе. Авторы не только делятся опытом, но пытаются определить для себя и своего поколения место в современном мире. В марафоне примут участие поэты из Москвы, Санкт-Петербурга, Долгопрудного, Самары, Владивостока, Ростова-на-Дону, Саратова, Твери, Курска, Белгорода, Вязьмы и Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.

Так, перед зрителями выступят блогер и певица Екатерина Яшникова (Москва), создатель проекта "Поэзия.ру" Алексей Евдокимов (Курск), поэт, редактор, перформер Захар Зорькин (Москва), московский рэп-исполнитель AEDEE (Максим Хидиров). Каждому автору отводится не более 10 минут.

В последние месяцы столичные парки, а также театры, библиотеки, музеи и другие учреждения культуры проводили мероприятия в онлайн-формате. Это было связано с действием профилактических мер, которые помогали сдержать распространение коронавируса. Сейчас в столице постепенно смягчают ограничения, однако многие культурные мероприятия по-прежнему проходят виртуально. На портале mos.ru действует спецпроект "Культура Москвы онлайн", где собраны десятки концертов, спектаклей, экскурсий, лекций и световых шоу.