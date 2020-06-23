В центре телемедицины провели более 340 тыс. консультаций для москвичей с коронавирусом

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Врачи, которые работают в центре телемедицины, провели более 340 тыс. консультаций с жителями Москвы, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"С начала работы телемедицинского центра специалисты провели более 340 тыс. дистанционных консультаций для 114 тыс. человек, больных коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Если у пациента легкое течение заболевания, то он может проходить лечение на дому. При этом заболевший и все, кто с ним живет, должны находиться на карантине до подтверждения отсутствия инфекции. Чтобы получить телемедицинскую помощь, пациент должен зарегистрироваться на специализированной платформе департамента здравоохранения. С помощью видеосвязи специалисты центра в круглосуточном режиме отвечают на вопросы и дают рекомендации. Среднее время удаленного приема - 13-15 минут. Если у пациента нет компьютера или смартфона, врачи проводят консультации по телефону.

Если состояние больного ухудшается, врач осматривает его очно, в случае необходимости принимает решение об оказании экстренной медицинской помощи. На данный момент госпитализированные пациенты составляют не более 4% от общего числа заболевших. Это подтверждает эффективный алгоритм работы врачей телемедицинского центра, отмечается в сообщении.

"У врачей есть доступ к электронной медицинской карте пациента. Они могут видеть историю болезни, результаты проведенных исследований, анализов и в зависимости от данных корректировать лечение. После дистанционного приема в карту вносится вся информация, чтобы при необходимости это мог увидеть и другой специалист", - добавляется в материале.

В московском центре телемедицины работают 150 квалифицированных врачей в смену. Все они прошли дополнительное обучение для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.