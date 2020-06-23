Центр современного пятиборья построили в московском районе Северный

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Конноспортивный комплекс для занятий современным пятиборьем построили в столичном районе Северный. В нем будут проходить тренировки учащихся спортивной школы олимпийского резерва "Северный" и соревнования разного уровня, сообщил журналистам во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Поселок Северный теперь будет знаменит самой лучшей европейской школой по многоборью. База есть - прекрасные спортсмены достойны того, чтобы такой комплекс получить. Надеюсь, что мастерство будет расти и желающих будет больше заниматься этим непростым видом спорта. Мирового уровня комплекс. <...> Надеюсь, что в сентябре будут полноценные соревнования для зрителей, все состоится. Сегодня уникальный день для Москвы, москвичей, - Москва возвращается к регулярным занятиям физкультурой и спортом, все объекты открыты: бассейны, ФОКи, фитнес-залы, что самое приятное, спортивные, уличные площадки, воркаут-площадки, детские площадки", - сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, строительство этого уникального объекта завершено, и в ближайшие месяцы пятиборцев ждет новоселье. Центр современного пятиборья построен в районе Северный по адресу: улица Арсюкова, д.11.

Ранее сообщалось, что данный центр является первым в России комплексом, где подготовка и соревнования, в том числе чемпионаты мира, будут проходить под одной крышей. Конноспортивный комплекс для школы олимпийского резерва начали строить в мае 2016 года. В центре можно будет заниматься по программе современного пятиборья, которая включает стрельбу, легкую атлетику, плавание, фехтование и конкур.

О комплексе

Площадь здания с переменной этажностью - 20,3 тыс. кв. м. В нем 50-метровый бассейн на восемь дорожек для подготовительных занятий (зал сухого плавания), легкоатлетический манеж (универсальный спортивный зал) с беговыми дорожками и игровым полем, тренажерный зал. Кроме того, здесь установлены тиры для стрельбы из лука на 70 м (78 на 18 м на 12 коридоров), для стрельбы из пневматического оружия на 10 м и оружия с лазерными насадками, а также медицинский блок и помещения для отдыха и восстановления спортсменов, включая столовую на 70 мест.

Одновременно в спорткомплексе смогут тренироваться до 280 человек. Для обучения верховой езде возведут конноспортивный манеж размером 60 на 25 м, предманежник размером 20 на 20 м и конюшню на 40 лошадей. На двух манежах и в бассейне оборудуют трибуны на 300 мест каждая. Возле спорткомплекса появятся автостоянки на 20 машиномест и парковочные места для четырех автобусов.

Как уточняется на сайте, в новом комплексе будут проходить занятия по таким дисциплинам, как современное пятиборье, плавание, фехтование, стрельба из лука, стрельба пулевая (пневматическая стрельба), триатлон. Здесь планируется проводить соревнования по современному пятиборью всероссийского и международного уровня, включая Кубок Кремля и этапы Кубка мира, а также состязания по плаванию, фехтованию и другим видам спорта. Когда спорткомплекс будет свободен от тренировок профессиональных спортсменов, его смогут посещать все желающие. Ожидается, что центр современного пятиборья будет пользоваться популярностью у жителей района.