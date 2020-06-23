Адвокат сообщил, что активиста Котова отправили в штрафной изолятор исправительной колонии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Активиста Константина Котова, которого осудили за нарушение правил организации митинга, отправили в штрафной изолятор исправительной колонии. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

"Котов как раз писал объяснение, почему он накануне не поздоровался с одним из сотрудников, которого не заметил, будучи занятым разговором с оперативником, когда сзади к нему подошел еще один сотрудник. С этим, подошедшим сзади, Костя в этот день здоровался минимум дважды и не сразу сообразил, что надо это сделать вновь. Итог - 10 суток штрафного изолятора", - рассказала она.

По словам адвоката, Котов хорошо отзывается о питании в ИК-2, где он содержится. "Также ему разрешили взять книгу в библиотеке. Он читает Джейн Остин. "Гордость и предубеждение", - добавила защитник.

Дело Котова

Котова осудили в сентябре 2019 года. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что в течение полугода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. Суд назначил ему четыре года колонии, а апелляционная инстанция признала это решение законным.

Второй кассационный суд 2 марта отправил дело Котова на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. Изначально Мосгорсуд должен был пересмотреть дело 26 марта, однако из-за эпидемиологической ситуации заседание переносилось несколько раз. После этого в КС поступило обращение от представителей Котова с просьбой проверить статью 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") на соответствие Конституции РФ.

25 января президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности обвинительного приговора Котову. После этого Генпрокуратура попросила суд снизить наказание Котову с четырех лет до одного года. В суд также поступила жалоба уполномоченного по правам человека, в котором приговор назван "чрезмерно суровым". Защита настаивает на отмене приговора как незаконного.

27 января Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову. КС указал, что при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ, по которой осужден Котов, суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, только если будет достоверно установлено, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку. После этого Мосгорсуд в ходе пересмотра дела назначил активисту новое наказание в виде 1,5 года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга.

Адвокаты отмечали, что Котов уже может подавать прошение об условно-досрочном освобождении, при рассмотрении в суде которого будет учитываться и его характеристика из колонии, где приводится информация о выговорах и награждениях заключенного.