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Новая услуга для автоматической оплаты ЖКУ появилась на mos.ru

Москвичи могут настроить автоплатежи на конкретные даты месяца или в день выставления счета

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Автоматическую систему оплаты ЖКУ москвичи теперь смогут оформить в разделе "Мои платежи" на mos.ru. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы в среду.

"Благодаря новой функции москвичи смогут без труда контролировать свои счета и быть уверенными в своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг. Настроить автоплатежи можно на конкретные даты месяца или в день выставления счета. Подтверждения об оплате в эти дни придут пользователям на электронную почту и по СМС", - говорится в сообщении.

Оплата счетов с помощью автоплатежа может быть настроена только с банковской карты. Для настройки автоплатежа можно выбрать ранее сохраненную или указать реквизиты другой банковской карты. При добавлении новой банковской карты действие нужно будет подтвердить.

Также пользователи смогут настроить уведомления о списании платежа. Для этого понадобится подтвердить номер мобильного телефона и электронной почты, если они не указаны в личном кабинете.

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