Деловая активность в Москве превысила показатели до пандемии

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Уровень деловой активности столичных предприятий превысил показатели до введения ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"Сейчас уровень деловой активности столичных предприятий не просто вернулся к докризисному уровню, но и превысил его. Мы видим положительную динамику - и по сравнению с предыдущим годом, и с весьма успешным началом этого года. Так, среднесуточный оборот столичных предприятий за прошлую неделю составил 27,8 млрд рублей, что на 13% выше показателя предыдущей недели, на 11% выше недели 23-29 марта, а уровень аналогичного периода прошлого года он превышает на 35%", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

По данным главы Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, после снятия ограничений восстанавливаются и наиболее пострадавшие от пандемии отрасли. "По итогам прошедшей недели их оборот превысил докризисный уровень на 22,2% и составил 7,35 млрд рублей за неделю", - сказал он.

Тем не менее пока на прежний уровень оборотов не вышли предприятия малого бизнеса, но падение там существенно сократилось, в результате по итогам прошлой недели среднесуточный оборот МСП составил 95% от показателей до ограничений. Не восстановилась до конца и розничная торговля: еще не все торговые центры вернулись к полноценной работе. При этом сохраняется на высоком уровне и продолжает расти доля онлайн-продаж: по итогам прошлой недели оборот мелкооптовой торговли, включая интернет-продажи, вырос еще почти на 7%, общий рост к уровню до пандемии составил 43%.