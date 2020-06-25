Избирательные участки к голосованию по конституции открылись в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Избирательные участки, где будет проходить общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ, открылись в Москве. Электронное голосование начнется в 10:00, сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы.

"25 июня началось голосование по внесению изменений в Конституцию России. Проголосовать можно онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания. Избирательные участки в столице уже открылись. <...> Электронное голосование на портале 2020og.ru начнется в 10:00", - говорится в сообщении.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн, а также позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Участникам электронного голосования нужно авторизоваться с помощью учетной записи на mos.ru или gosuslugi.ru, а затем открыть страницу электронного бюллетеня.

"Электронный бюллетень - абсолютный аналог бумажному. Участнику голосования нужно поставить галочку напротив графы "Да" или "Нет". Голос будет анонимизирован и зашифрован - безопасность и прозрачность обеспечит технология блокчейна", - отмечается в сообщении.

Онлайн-голосование завершится 30 июня в 20:00, получить бюллетень в этот день можно будет до 19:59. Также понадобится ввести код, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. "Всего через порталы mos.ru и gosuslugi.ru для участия в электронном голосовании зарегистрировались 1 051 155 человек. Речь идет только о тех гражданах, которые успешно прошли проверку - часть заявок была отклонена, чаще всего из-за некорректно введенных данных", - уточняется на портале.

Общероссийское голосование по поправке к конституции стартовало 25 июня на всей территории страны. Основной день голосования, согласно указу Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут отдать свой голос и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению ЦИК, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.