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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Москве выздоровели еще 926 пациентов с коронавирусом

Число выздоровевших увеличилось до 142 194

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Число уже выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве увеличилось на 926, до 142 194. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 926 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 142 194", - сказала вице-мэр.

В среду власти Москвы сообщили о 2 020 вылечившихся за сутки, доля выздоровевших превысила 65%.

В новость внесены изменения (9:27 мск) - добавлена информация по тексту. 

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