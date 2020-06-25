В Москве выздоровели еще 926 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Число уже выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве увеличилось на 926, до 142 194. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 926 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 142 194", - сказала вице-мэр.

В среду власти Москвы сообщили о 2 020 вылечившихся за сутки, доля выздоровевших превысила 65%.

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