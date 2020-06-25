Фонд реновации Москвы оспорил решение Минприроды на запрет застройки у "Лосиного острова"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Московский фонд реновации жилой застройки подал иск в Арбитражный суд города Москвы, в котором просит признать незаконным решение Минприроды РФ об отказе фонду в социально-экономической деятельности на участке у национального парка "Лосиный остров" и обязать министерство согласовать ее. Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, заявление подано с нарушениями и оставлено без движения до 20 июля.

Согласно материалам дела, судья рассмотрел вопрос о принятии заявления от фонда к Минприроды РФ о признании незаконным решения министерства, выраженного в письме от 27 февраля, об отказе фонду в согласовании социально-экономической деятельности на участке с адресным ориентиром Открытое шоссе, вл. 30, которое находится у нацпарка "Лосиный остров", и возложении на него обязанности согласовать фонду осуществление деятельности на этом участке.

"Арбитражный суд города Москвы <...> установил, что заявление Московского фонда реновации жилой застройки, поступившее <...> 15.06.2020 г., подано с нарушением требований. Заявление оставляется без движения на срок до 20.07.2020 г., в течение которого заявитель должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, и представить истребованные доказательства в суд в установленный выше срок", - говорится в решении суда.

Отмечается, что к заявлению не приложено уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление копии иска и приложенных к нему документов, в адрес Минприроды РФ. Также не приложен документ, подтверждающий уплату госпошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении ее размера. Соответствующие документы должны поступить непосредственно в канцелярию Арбитражного суда города Москвы до 17:00 мск 20 июля.

Ранее Арбитражный суд города Москвы признал законным отказ Минприроды РФ в согласовании строительства жилого комплекса "Сказочный лес" у нацпарка "Лосиный остров". Исковое заявление было подано компанией "Гранднэкст". Власти Москвы выдали застройщику, который работает под брендом Seven Suns Development, разрешение на возведение жилого комплекса "Сказочный лес" на улице Лосиноостровской 30 июня 2018 года. Проект площадью почти 170 тыс. кв. м предполагает возведение четырех корпусов до 26 этажей с школой и детским садом.

Строительство жилого комплекса уже ведется, его планируется завершить во втором квартале 2021 года. Однако Минприроды России отказалось согласовывать строительство, утверждая, что оно запланировано в охранной зоне нацпарка. Застройщик в свою очередь в декабре 2019 года направил иск в суд, пытаясь опротестовать решение министерства.

Еще один иск о жилом комплексе

При этом ранее суд признал разрешение на строительство ЖК "Сказочный лес" законным. Опротестовать это решение пыталась администрация "Лосиного острова", обратившись в октябре 2019 года в Арбитражный суд Москвы с заявлением к столичному комитету государственного строительного надзора. "Лосиный остров" настаивал на том, что строительство ведется в 150-метровой охранной зоне от границ национального парка. Кроме того, истец подчеркнул, что строительство не было согласовало с Минприроды России.

Власти Москвы утверждали, что сведения о границах охранной зоны нацпарка "Лосиный остров" отсутствуют на картах правил землепользования и застройки столицы и в Едином государственном реестре недвижимости. При этом текстовое описание границ в решении Мособлисполкома и Исполкома Моссовета от 1979 года не позволяет определить эти границы. Поэтому власти не могли требовать от застройщика дополнительных документов, в том числе согласования Минприроды.

Суд посчитал, что основания для отказа в выдаче разрешения на строительство действительно отсутствовали, а также установил, что "Лосиный остров" подал иск после того, как истек срок на предъявление требований. Поэтому 24 января суд решил заявление администрации "Лосиного острова" оставить без удовлетворения. Национальный парк и Минприроды пытались обжаловать это решение, но Девятый арбитражный апелляционный суд в июне оставил решение первой инстанции без изменения.