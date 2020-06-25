Фестиваль камерной музыки Vivarte пройдет онлайн и будет посвящен Врубелю

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Международный фестиваль камерной музыки Vivarte в этом году пройдет в онлайн-формате, он откроется 28 июня. Каждый из пяти мини-концертов будет связан с полотнами художника Михаила Врубеля, сообщает пресс-служба мультимедийного сервиса Okko в четверг.

"Vivarte Online организован культурно-благотворительным фондом "U-Art: Ты и искусство" совместно с Государственной Третьяковской галереей, в которой фестиваль проходит уже пятый раз. Показ состоится в рамках проекта "Искусство онлайн", представленного Okko совместно со Сбербанком", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что онлайн-трансляция первого концерта серии состоится 28 июня в 19:00 и будет доступна бесплатно для всех зарегистрированных пользователей мультимедийного сервиса на сайте okko.tv, а также в приложениях. Откроет фестиваль трио в составе скрипача Никиты Борисоглебского, альтиста Андрея Усова и виолончелиста Бориса Андрианова, ставшего вдохновителем и художественным руководителем фестиваля. В их исполнении прозвучат шедевры Франца Шуберта и Яна Сибелиуса.

В 2020 году организаторы фестиваля приняли решение сделать особый акцент на творчестве Михаила Врубеля, поэтому каждая из пяти частей концерта Vivarte Online будет связана со знаковыми полотнами известного художника. Концерт пройдет во Врубелевском зале Третьяковки.

"В 2020 году фестиваль Vivarte, который мы проводим совместно с нашими друзьями и партнерами Фондом U-art Иветы и Тамаза Манашеровых, посвящен Михаилу Врубелю. Так случилось, что те замечательные концерты, которые были запланированы заранее, не смогли состояться для зрителей в "живом" исполнении в зале Врубеля, так как музей из-за известных событий ( ограничений в связи с коронавирусом - прим. ТАСС) был закрыт. Тем не менее, благодаря вовлеченности в проект давнего партнера Третьяковской галереи ПАО "Сбербанк" нам удалось создать онлайн версию фестиваля с участием абсолютно блистательных исполнителей", - отметила Трегулова, чьи слова приводятся в сообщении.

"Искусство онлайн" - совместный проект Сбербанка и мультимедийного сервиса Okko, который открывает бесплатный доступ к коллекции из более 300 спектаклей, концертов, виртуальных экскурсий и другого видеоконтента от ведущих культурных площадок страны. В коллекцию входит платная подборка концертов и спектаклей от мировых звезд классической сцены.