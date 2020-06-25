Реставрацию усадьбы Прохоровых в Москве планируют начать до конца лета

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Реставрационные работы в усадьбе Прохоровых в Большом Трехгорном переулке Москвы планируют начать до конца лета 2020 года. На данный момент на объекте завершены первоочередные работы по сохранению здания, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия.

"Специалисты уже привели в порядок кровлю и практически полностью подготовили помещения и фасады памятника к началу масштабной реставрации", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он добавил, что во время будущих работ реставраторам предстоит провести вычинку кирпичной кладки, заделать трещины, заменить все сгнившие деревянные венцы, демонтировать позднюю отделку стен и потолков, привести в порядок лестницы, отреставрировать сохранившиеся внутренние исторические двери и скобяные изделия, а также печи. Особое внимание будет уделено реставрации и воссозданию фрагментов отделки фасадов, реставрации настенной и художественно-декоративной росписи первого и второго этажей.

Главный дом усадьбы расположен во владении, которое с 1830-х годов и до революции 1917 года принадлежало семье фабрикантов Прохоровых. Когда земельный участок был приобретен Прохоровым, он сразу построил главный усадебный дом (в настоящее время является южным крылом здания). Свой современный облик здание получило в 1892 году. В советское время здесь размещался Дворец культуры фабрики "Трехгорная мануфактура".