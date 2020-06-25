В центре Москвы на реке судно коснулось грунта

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Судно, следовавшее по Москва-реке в центре города, коснулось грунта, пострадавших нет. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"По сообщению некоторых СМИ, судно на Москва-реке врезалось в берег, на место выехали подразделения МЧС для проверки. На месте судно обнаружено не было. Сотрудники ведомства связались с судоходной кампанией, в которой пояснили, что судно задело мель, после чего продолжило движение", - сказали в главке.

В результате инцидента никто не пострадал. На движении по реке случившееся также не отразилось.