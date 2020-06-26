В Москве движение поездов на участке Каланчевская - Курская ограничат со 2 по 31 июля

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Движение поездов между станциями Москва-Каланчевская и Москва-Курская будет ограничено со 2 по 31 июля в связи с реконструкцией путепровода для Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МЖД.

"Со 2 по 31 июля в связи с реконструкцией путепровода для МЦД участок Каланчевская - Курская будет закрыт для движения всех поездов в рабочие дни: по четным дням с 11:20 до 14:15, по нечетным дням с 12:20 до 14:15. Также по нечетным дням с 11:20 до 12:20 будет закрыт первый главный путь. В это время движение будет осуществляться по второму пути в реверсивном режиме. В выходные дни с 10:30 до 13:30 участок будет закрыт для движения всех поездов, с 13:30 до 18:30 движение поездов будет осуществляться по одному пути", - говорится в сообщении.

На Комсомольской площади продолжаются работы по установке опор под железнодорожный путепровод. Всего будет установлено десять опор. Параллельно идет реконструкция двух автомобильных мостов на улицах Старой и Новой Басманной и пешеходного моста в Хомутовском переулке. По улице Казакова специалисты возведут металлические пролеты автомобильного моста, забетонируют фундамент под постоянную платформу остановочного пункта Каланчевская, произведут вынос коммуникаций и переустройство контактной сети.

На время работ изменится расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2. Компания МЖД просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".