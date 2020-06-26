Природный парк со спуском к воде появится в Москве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Природный парк со спуском к воде на набережной от Филевского парка до театра "Мастерская П.Н. Фоменко" появится в Москве. Об этом сообщили в пятницу пресс-службе Москомархитектуры.

"Береговая линия от Филевского парка до театра "Мастерская П.Н. Фоменко" включительно является частью общей системы набережных Москвы-реки, поэтому основной задачей проектировщиков было разработать концепцию ее устойчивого развития и продумать сценарии городской жизни. На набережной напротив ЖК "Береговой" есть возможность организовать городской причал. К нему будет вести парадная лестница со спуском для маломобильных групп граждан", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

По данным ведомства, набережная рядом с ЖК "Береговой" визуально будет делиться на две контрастные зоны: регулярную и пейзажную. Регулярная является логическим продолжением архитектуры жилого комплекса, на ней расположатся пешеходная, беговая и велодорожки. Вторая, пейзажная зона, благодаря восстановленной прибрежной растительности и естественному берегу со спуском к воде, будет представлять собой уединенное и камерное пространство, подчиненное плавным линиям и перепадам ландшафта. Здесь жители смогут провести время у воды, спуститься к причалу или отдохнуть в тени деревьев.

"А для визуальной связки этого участка набережной с близлежащими разработан единый дизайн модульных павильонов, в которых расположатся кафе, пункты проката и зоны отдыха. Для их изготовления будут использоваться простые технологии производства и долговечные материалы", - говорится в сообщении.