Оранжереи "Аптекарского огорода" в Москве планируется открыть в ближайшие дни

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" сейчас работает для посетителей в ограниченном режиме - доступны только уличные пространства, однако его оранжереи планируется открыть в ближайшие дни. Об этом сообщил в пятницу директор сада Алексей Ретеюм на онлайн-пресс-конференции ТАСС, посвященной проведению фестиваля ландшафтного дизайна Moscow Flower Show-2020.

"Он ("Аптекарский огород" - прим. ТАСС) несколько дней назад открылся частично, пока доступны только открытые пространства. Временно закрыты оранжереи, надеюсь, что тоже на днях <...> пустим посетителей. Мы придумали систему онлайн-записи билетов на определенные сеансы, и тем не менее приходят тысячи людей. Многие люди научились очень быстро пользоваться этим онлайн-форматом", - рассказал он.

По словам Ретеюма, за счет этой системы появилась обратная связь с посетителями, есть возможность собрать базу о постоянных гостях и направлять им интересные и важные материалы о деятельности ботанического сада. В целом, по его словам, онлайн-формат хорошо сказался на работе учреждения.

"Приведу один пример. Совсем недавно я впервые записал онлайн-экскурсию по суккулентам. <...> Обычно я водил естественные экскурсии по этим нашим экспозициям - максимум на 15-17 человек. Сейчас я с удовлетворением увидел, что экскурсию посмотрели 17 тыс. человек, она доступна в нашем [аккаунте в] "Инстаграме", - отметил он.

Директор "Аптекарского огорода" добавил, что сочетание дистанционного и очного форматов в работе учреждения может быть продуктивным. "Мы получаем огромное количество предложений, чтобы онлайн-экскурсии продолжились и после снятия всевозможных ограничений. <...> Для нас это такой формат, который мы сохраним наверняка и навсегда", - сказал он.

Ретеюм считает, что онлайн-формат также хорошо скажется на Moscow Flower Show, поскольку он повысит интерес к нему со стороны зрителей из других регионов и стран, а также расширит число участников, которые смогут представить свои работы дистанционно, если у них не будет возможности приехать. Фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show проходит ежегодно с 2012 года и является крупнейшим в России мероприятием в области садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна.