Новый корпус клиники "Хадасса" в медкластере "Сколково" откроется в 2021 году

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Терапевтический корпус израильской клиники "Хадасса" на территории Московского медицинского кластера "Сколково" начнет принимать пациентов в следующем году. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"В настоящее время ведется возведение терапевтического корпуса израильской клиники "Хадасса" площадью около 25 тыс. кв. м. Первых пациентов новый центр примет уже в следующем году. Диагностический корпус этой клиники работает на территории медицинского кластера в "Сколково" с 2018 года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева.

По его словам, терапевтический корпус будет специализироваться на лечении онкологических заболеваний с использованием новейших радиофармпрепаратов, еще не зарегистрированных в России, но имеющих регистрацию в странах ОЭСР.

"Проект терапевтического корпуса был разработан архитектурным бюро Mochly-Eldar Architects, который входит в пятерку лучших архитектурных бюро Израиля и проектирует мегапроекты по всему миру. В новом здании будут располагаться отделения для лечения всех видов рака, стационар на 64 койки и дневной стационар на 41 койку, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, служба медицинской физики и радиационной безопасности, аптека", - рассказал Бочкарев.

Новый корпус будет оснащен высокотехнологичным оборудованием: четырьмя линейными ускорителями, аппаратом брахитерапии, КТ, МРТ, ПЭТ/КТ, ангиографом и другой техникой.

Ранее сообщалось, что строительство клиник на территории Московского международного медицинского кластера "Сколково" ведется с учетом международных стандартов экоустойчивого проектирования и строительства, в том числе LEED (руководство в энергетическом и экологическом проектировании - является рейтинговой системой сертификации для так называемых "зеленых зданий").