Собянин: списки голосующих по конституции очно и онлайн сверяются ежедневно

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Работа по сверке списков голосующих по поправкам к Конституции РФ электронно и очно граждан ведется ежедневно по предложению наблюдателей и Общественной палаты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Избирательные комиссии вручную все сверяют, кто проголосовал в электронном виде, кто так. Таким образом сбиваются эти базы данных, - сказал он. - Мы хотели это сделать только 30 июня первоначально. По предложению наблюдателей и Общественной палаты мы делаем ежедневно такую работу".

Собянин отметил, что при малейшем техническом сбое гражданина об этом проинформируют и порекомендуют прийти на избирательный участок для голосования.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".