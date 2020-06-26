Павильоны Московского зоопарка вновь открылись для посетителей после карантина

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Павильоны Московского зоопарка снова заработали после карантина, на данный момент закрытым остается лишь павильон с пандами, сообщил в четверг журналистам заместитель генерального директора по зоологической работе Алексей Суслов.

Московский зоопарк вновь открылся для посетителей 16 июня. Ранее он около трех месяцев был закрыт из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Доступ в павильоны учреждения, однако, оставался ограниченным, чтобы предотвратить скопление людей в помещении.

"На сегодняшний день закрыт остается только павильон панд, остальные открыты для посетителей. Недавно были завершены ремонтные работы в павильоне "Ночной мир". Но мы успели все доделать в срок и он тоже открыт для посетителей", - сказал Суслов.

Он добавил, что такое решение было принято после смягчение ограничительных мер мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В Московском зоопарке обитает больше тысячи видов животных и птиц. Здесь открыты отдельные экспозиции, среди которых - "Арахноландия", "Звери Австралии и Южной Америки", "Ночной мир", "Животный мир России", "Скала хищных птиц", "Ластоногие", "Приматы", "Слоновник" и другие павильоны.