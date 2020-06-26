В соцсетях выявлены фейки о нарушениях на голосовании в Москве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Недостоверные сообщения о нарушениях при голосовании в Москве по поправкам в Конституцию РФ выявлены в социальных сетях. Об этом ТАСС в пятницу рассказал официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ в Москве Александр Асафов.

"В ходе мониторинга социальных сетей был выявлен ряд сообщений пользователей о нарушениях, которые при проверки оказались недостоверными. Как и ранее, многие из них подкреплены архивными фотографиями. Это говорит о том, что такие публикации могут делаться целенаправленно", - сказал Асафов.

По его словам, было обнаружено сообщение о больших очередях на участке в Капотне. "Камеры видеонаблюдения показали, что такой ситуации не было. При анализе снимка удалось установить, что он был сделан на других выборах и является архивным", - пояснил Асафов.

Еще одним недостоверным сообщением стал пост о том, что один из участков в середине рабочего дня закрыли на дезинфекцию, а внутри оставили неизвестных людей, якобы для осуществления вбросов бюллетеней. "Штаб оперативно отсмотрел камеры с данного участка, и такого факта зафиксировано не было. А сама фотография была взята из весенних новостей о проведении дезинфекции в связи с коронавирусом", - прокомментировал спикер штаба.

Кроме того, не нашло подтверждения и сообщение о том, что один из членов УИК в Савеловском районе находится на участке с признаками ОРВИ. "По этому факту штаб также оперативно провел проверку, выяснилось, что фотография, которая была в публикации, прошлогодняя, а на участке нет представителей комиссии с признаками ОРВИ. Все находятся в масках и перчатках", - сообщил Асафов.

Как отметил представитель общественного штаба, также не соответствует действительности и сообщение об агитации рядом с участком, обнаруженное в одной из социальных сетей. "На видео, которое было прикреплено к публикации, показан процесс информирования, который проходил до начала голосования. А само видео впервые было опубликовано 23 июня, еще до начала голосования", - сказал он.

О голосовании

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".