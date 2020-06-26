Москвичи проголосуют за лучшие городские проекты премии MUF Community Awards 2020

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Голосование за лучшие городские проекты в сферах культуры, спорта, технологий и других премии MUF Community Awards 2020 началось в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба департамента градостроительной политики города.

"Сегодня, 26 июня, на официальном портале мэра mos.ru стартовало голосование за лучшие городские проекты в сфере культуры, спорта, благотворительности, технологий, СМИ и других. Событие проходит в рамках ежегодной премии MUF Community Awards 2020", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в голосовании впервые представлены успешные инициативы, внедренные в столице в период пандемии коронавируса. "Всего на выбор москвичей представлены 44 проекта, которые были реализованы в 2019-2020 годах и оказали позитивное влияние на жизнь столицы", - цитирует его пресс-служба.

Левкин уточнил, что среди номинантов - Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Музей Москвы, Политехнический музей, концертный зал "Зарядье", "Яндекс.Лавка", Дом культуры на Сретенке, Sportules, Мобильный художественный театр, подкасты Arzamas и другие. Оставить свой голос за понравившийся проект можно до 3 июля включительно.

Премия MUF Community Awards ежегодно вручается за самые яркие достижения в области городских проектов и инициатив. В этом году церемония награждения впервые пройдет в онлайн-формате. Трансляция награждения победителей состоится 5 июля в 20:00 на сайте www.mosurbanforum.ru.