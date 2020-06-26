Реставрацию дома Наумовых-Волконских в Москве закончат к сентябрю

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Реставрацию объекта культурного наследия - жилого дома Наумовых-Волконских планируют завершить в Москве к сентябрю 2020 года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

Памятник архитектуры был построен в 1833 году для статской советницы Натальи Наумовой по одному из типовых проектов Комиссии для строений в Москве. В 1897 году владение принадлежало князю Евгению Николаевичу Волконскому, который преобразовал усадьбы в доходное домовладение. Тогда главный фасад был решен в формах поздней эклектики. С 1926 годы в доме размещалась детская библиотека имени Крупской.

"Большая часть работ по возвращению исторического облика старинному дому Наумовых-Волконских на Пречистенке уже завершена. Сейчас специалисты приступают к покраске фасадов. Кроме того, продолжаются работы по отделке интерьеров. После окончания реставрации и сдачи работ правообладатель сможет перейти на льготную ставку аренды 1 рубль за 1 квадратный метр в год. Предположительно комплексные работы по реставрации и приспособлению будут закончены уже к сентябрю этого года", - приводят слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Он отметил, что до начала работ в 2018 году здание находилось в неудовлетворительном состоянии. Одним из самых сложных этапов стала реставрация богатого лепного декора фасадов. В настоящее время заканчивается воссоздание утраченного четырехпилястрового портика с фамильным гербом Волконских. Герб весом около 300 кг. будет установлен на фасаде к 15 июля.

Помимо этого, специалисты провели вычинку кирпичных стен, раскрыли исторические оконные заполнения в подвале, провели реставрацию сводов "Монье", а также воссоздали столярные заполнений оконных проемов на период 1897 г., усиление фундаментов.