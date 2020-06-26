Жители Южного Медведкова активнее всех в Москве писали о коронавирусе в блогах на неделе

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Южное Медведково стал лидером среди районов Москвы в обсуждении коронавируса и связанных с ним тем в столичных блогах на неделе с 16 по 22 июня. Такие данные приводятся в исследовании, которое совместно с ТАСС провели Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum.

На основании открытых данных о публикациях в районных блогах и реакций на них в виде лайков, дизлайков, репостов и комментариев аналитики еженедельно рассчитывают индекс вовлеченности, то есть то, насколько каждый район Москвы включается в обсуждение темы коронавируса. "На неделе с 16 по 22 июня наиболее активными оказались жители Южного Медведкова - индекс вовлеченности здесь составил 5,8, то есть более 58 пользователей из 1 тыс. просмотревших запись откликнулись на нее", - рассказал ТАСС представитель Московского центра урбанистики. По его словам, эксперты уже вторую неделю подряд наблюдают такой высокий показатель в отдельно взятом районе. "В топ самых активных также вошли районы Покровское-Стрешнево - 4,3, а также Обручевский, Северное Тушино и Чертаново Северное - 4,0",- отметил он.

Неделей ранее, с 9 по 15 июня, лидером был район Некрасовка с таким же показателем 5,8, и он впервые за все время наблюдения превысил отметку 5,0. Реже других с 16 по 22 июня коронавирус обсуждали жители Молжаниновского района - 0,7, районов Проспект Вернадского - 0,8, Орехово-Борисово Северное, Левобережный и Ново-Переделкино - 1,0.

Наибольший рост индекса вовлеченности отмечен в районе-лидере Южное Медведково - на 3,2 процентных пункта, также в тройке районы Лосиноостровский - на 2,0 и Покровское-Стрешнево - на 1,9. Значительно уменьшился он в Некрасовке - на 3,2 процентных пункта с 5,8 до 2,4. Также сильно сократился индекс в Братеево - на 2,6 и Зябликово - на 2,3.

"В целом с 16 по 22 июня индекс вовлеченности показал тренд на снижение - его среднее значение упало с 2,27 до 2,08. Всего значение индекса сократилось в 70 районах. Географическая структура основной активности неоднородна", - добавил собеседник агентства.

Темы для разговоров

Между тем, вопросы коронавируса в локальных блогах поднимаются все реже, отмечают аналитики. С 16 по 22 июня москвичи чаще говорили о голосовании по поправке к Конституции, обсуждали его процедуру, в том числе возможность голосования онлайн. "Место коронавируса в районных блогах заняли более привычные бытовые темы - за последнюю неделю заметно увеличилось число специфических для районов тем", - сказал представитель Московского центра урбанистики.