Жители Южного Медведкова активнее всех в Москве писали о коронавирусе в блогах на неделе

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Южное Медведково стал лидером среди районов Москвы в обсуждении коронавируса и связанных с ним тем в столичных блогах на неделе с 16 по 22 июня. Такие данные приводятся в исследовании, которое совместно с ТАСС провели Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum.
На основании открытых данных о публикациях в районных блогах и реакций на них в виде лайков, дизлайков, репостов и комментариев аналитики еженедельно рассчитывают индекс вовлеченности, то есть то, насколько каждый район Москвы включается в обсуждение темы коронавируса. "На неделе с 16 по 22 июня наиболее активными оказались жители Южного Медведкова - индекс вовлеченности здесь составил 5,8, то есть более 58 пользователей из 1 тыс. просмотревших запись откликнулись на нее", - рассказал ТАСС представитель Московского центра урбанистики. По его словам, эксперты уже вторую неделю подряд наблюдают такой высокий показатель в отдельно взятом районе. "В топ самых активных также вошли районы Покровское-Стрешнево - 4,3, а также Обручевский, Северное Тушино и Чертаново Северное - 4,0",- отметил он.
Неделей ранее, с 9 по 15 июня, лидером был район Некрасовка с таким же показателем 5,8, и он впервые за все время наблюдения превысил отметку 5,0. Реже других с 16 по 22 июня коронавирус обсуждали жители Молжаниновского района - 0,7, районов Проспект Вернадского - 0,8, Орехово-Борисово Северное, Левобережный и Ново-Переделкино - 1,0.
Наибольший рост индекса вовлеченности отмечен в районе-лидере Южное Медведково - на 3,2 процентных пункта, также в тройке районы Лосиноостровский - на 2,0 и Покровское-Стрешнево - на 1,9. Значительно уменьшился он в Некрасовке - на 3,2 процентных пункта с 5,8 до 2,4. Также сильно сократился индекс в Братеево - на 2,6 и Зябликово - на 2,3.
"В целом с 16 по 22 июня индекс вовлеченности показал тренд на снижение - его среднее значение упало с 2,27 до 2,08. Всего значение индекса сократилось в 70 районах. Географическая структура основной активности неоднородна", - добавил собеседник агентства.
Темы для разговоров
Между тем, вопросы коронавируса в локальных блогах поднимаются все реже, отмечают аналитики. С 16 по 22 июня москвичи чаще говорили о голосовании по поправке к Конституции, обсуждали его процедуру, в том числе возможность голосования онлайн. "Место коронавируса в районных блогах заняли более привычные бытовые темы - за последнюю неделю заметно увеличилось число специфических для районов тем", - сказал представитель Московского центра урбанистики.
Например, жителей Южного Медведкова, ставшего лидером этой недели, беспокоили темы экологии, благоустройства и инфраструктуры местных жилых комплексов. Некоторые пользователи возвращались к теме коронавируса - обсуждали дезинфекцию и соблюдение социальной дистанции. Горожане также интересовались снятием и частичным сохранением введенных из-за пандемии ограничений.
А жители Обручевского района почти не обсуждали коронавирус в районных блогах. Основные темы для них - градостроительные проекты, перекрытия улиц, благоустройство придомовых территорий. Москвичи также активно обсуждали погоду, делились фотографиями архитектуры, парков и животных. Многие обращались за советом в сфере медицинских услуг, говорили о лучших поликлиниках и стоматологических клиниках.
Нормализация жизни
По оценкам исследователей, сейчас сохраняется стабильный тренд на снижение количества запросов по теме пандемии в поисковой системе "Яндекс". "В период с 15 по 21 июня было сделано 11,2 млн запросов по слову "коронавирус", из них 1,75 млн - из Москвы. Отмечен низкий уровень заинтересованности москвичей - на их долю приходится 15,6% запросов. С 8 по 14 июня было 12 млн запросов, из них 1,9 млн сделано москвичами. При этом с 1 по 7 июня эти показатели составляли 16,6 и 3 млн соответственно", - сказал собеседник агентства.
В соцсетях, по данным исследования, значительных изменений в объеме обсуждения коронавируса не наблюдается. С 20 по 23 июня там было опубликовано 635 тыс. постов о нем. С 4 по 7 июня их было 750 тыс. со столичным показателем 17,5%, с 8 по 11 июня - 770 тыс. с 18,9%, а с 12 по 15 июня - около 630 тыс. с 18,2%.
"Возрастная структура уже долгое время остается стабильной - пользователи в возрасте от 40 до 60 лет являются наиболее активными авторами. За ними следуют авторы старше 60 лет, на их долю приходится 30% постов. Меньше всего темой коронавируса интересуется поколение младше 24 лет", - заметил представитель Московского центра урбанистики.
Исследователи также привели социологические данные, предоставленные фондом "Общественное мнение", согласно которым появилась возможность "говорить о нормализации жизни". "По последним данным, 51% москвичей и 54% жителей по всей России не опасаются заразиться коронавирусом в общественных местах, 49% жителей столицы и 48% россиян не испытывают тревогу и беспокойство при взаимодействии с незнакомцами - курьерами, работниками магазинов и сфер услуг, попутчиками в транспорте", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что "многие отмечают снятие большинства ограничений на работу предприятий сферы услуг и непродовольственных магазинов". "Так утверждают 71% опрошенных по Москве и 55% по России. Также более половины (57% по Москве и 64% по России) отмечают, что окружающие и их близкие не ограничивают свое пребывание вне дома. При этом 99% россиян и москвичей, в частности, отмечают сохранение масочного режима", - заключил представитель.
Бытовые вопросы
В свою очередь, руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков отметил, что индекс вовлеченности жителей Москвы в тему пандемии идет на спад - его значение сократилось в 70 столичных районах. В частности, горожане активно обсуждают бытовые вопросы и грядущее голосование по поправкам в Конституцию РФ. "Данные социологических опросов Фонда "Общественное мнение" позволяют говорить о восстановлении повседневного образа жизни москвичей. 57% горожан отмечают, что их близкие не ограничивают свое пребывание вне дома, 51% не опасаются заразиться коронавирусом в общественных местах", - сказал Капков.
Подобные данные, по его словам, подтверждают и приводимые им данные "Яндекса". "Активность на улицах города продолжает расти и на 23 июня составила 89%. По данным московского департамента транспорта, 25 июня впервые с момента введения режима самоизоляции количество личных автомобилей на улицах Москвы превзошло прошлогоднее значение на 2%", - заметил Капков. Кроме того, жители стали чаще и больше покупать в магазинах. "По данным Tinkoff Coronaindex, 21 июня значение индекса торговой активности москвичей достигло 8,1, что стало самым высоким показателем с марта 2020 года", - заключил он.