Родительский день отменили в детских лагерях Москвы из-за коронавируса

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали тщательно выбирать лагеря для детского отдыха, их также предупредили об отмене родительского дня из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Важно отметить, что <…> массовые мероприятия, в том числе родительские дни, на период работы оздоровительной организации исключаются", - говорится в сообщении.

В связи с этим родителям рекомендовали более тщательно подойти к сбору вещей, которые ребенку нужно взять с собой в лагерь, внимательно собрать документы - копии медицинского полиса, справки о состоянии здоровья, в том числе об отсутствии контактов с зараженными людьми.

В ведомстве также уточнили, что дети, проживающие в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь), смогут отдыхать в субъектах Российской Федерации, граничащих с ними.

"И в завершение подготовки ребенка к лагерю необходимо подписать все его вещи и папку с документами и вложить полный их список в чемодан, сумку или рюкзак. Тогда ребенку будет труднее забыть что-то в лагере. Особое внимание следует уделить маркировке чемодана, чтобы ребенок легко мог определить свой среди десятков других. Желаем хорошего отдыха вам и вашим детям", - добавляется в материале.