Сотрудники лаборатории в больнице им. Виноградова в Москве получили все положенные выплаты

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудникам лаборатории больницы имени Виноградова в Москве были направлены все положенные выплаты за работу с биоматериалом заразившихся коронавирусом. Об этом сообщается в пятницу на сайте столичного департамента здравоохранения.

Ранее в СМИ сообщалось, в Москве медицинские работники лаборатории ГКБ имени Виноградова написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину и мэру столицы Сергею Собянину из-за отсутствия положенных выплат за работу с опасным биоматериалом.

"Клинико-диагностическая лаборатория ГКБ № 64 им. Виноградова расположена в корпусе, который не был перепрофилирован для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. В данной лаборатории исследования на выявление новой коронавирусной инфекции методом ПЦР не проводились. В связи с этим федеральные надбавки данной категории сотрудников не предусмотрены. При этом для данной категории сотрудников были начислены и произведены региональные стимулирующие выплаты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расчет выплат производился по фактически отработанному времени на проведение исследований методом ИФА. Стимулирующие выплаты, начисленные с соблюдением положений нормативных документов за апрель и май 2020 года, выплачены сотрудникам в полном объеме.