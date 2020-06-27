Проценко, Литвинова и Катя IOWA озвучили аудиообъявления для "Зарядья"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, актриса и режиссер Рената Литвинова, певица Катя IOWA, телеведущий Борис Корчевников и другие деятели озвучили аудиообъявления для парка "Зарядья", которые напоминают посетителям о мерах безопасности в связи с коронавирусом.

"Рената Литвинова и Катя IOWA, Василий Церетели и Ольга Свиблова, Денис Проценко и Сергей Кузнецов, Борис Корчевников и Дмитрий Бертман - знакомые посетителям голоса теперь звучат в парке "Зарядье". Аудиообъявления напоминают о простых правилах, которые нужно соблюдать после отмены ограничений в Москве", - сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

Корчевников говорит посетителям о важности социальной дистанции, а Литвинова призывает использовать защитные маски и перчатки. Катя IOWA советует наслаждаться "летом, солнцем и теплыми встречами с друзьями и близкими", но не задерживаться на лестницах и дорожках. Свои объявления уже записали и руководители культурных институций Москвы. Среди них исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман и директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказывает о специальной разметке в Большом амфитеатре, которая помогает соблюдать безопасное расстояние и позволит "отдохнуть, наслаждаясь видами на Москву". В пресс-службе отметили, что список участников пополняется.

"Парк "Зарядье" продолжает объединять разную Москву, становиться общегородским пространством в широком смысле. От нового формата коротких выставок в Подземном музее, которые мы проводим совместно с другими культурными институциями, до объявлений в парке, у каждого из которых собственный, узнаваемый голос. Мы уверены: посетители прислушаются к объявлениям, еще раз вспомнят об ответственности каждого из нас друг перед другом, а это самое важное сегодня", - отметил директор парка "Зарядье" Иван Демидов, который тоже принял участие в проекте и обратился к посетителям парка.

О мерах безопасности в "Зарядье"

С 23 июня в "Зарядье" сняты ограничения для прогулок на территории парка, а 25 июня открылась часть павильонов: Флорариум, Ледяная пещера и Подземный музей.

Посетителей просят соблюдать временные правила для общей безопасности: в помещениях и местах скопления людей носить маски и по возможности перчатки, соблюдать социальную дистанцию, не создавать большие группы, покупать билеты бесконтактно, пользоваться специальными однонаправленными маршрутами и обращать внимание на разметку. При этом все помещения в течение дня регулярно проходят дезинфекцию, в них работают рециркуляторы воздуха, а посетителям доступны бесплатные антисептические средства.