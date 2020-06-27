Более трети победителей программы "Миллион призов" активировали сертификаты

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более 244 тыс. из 644 тыс. победителей розыгрыша по московской программе "Миллион призов" активировали свои сертификаты на различные покупки. Всего по программе предусмотрено 2 млн сертификатов с баллами, которые можно обменять на бонусы и скидки от крупных торговых сетей, кафе и ресторанов, а также на городские поощрения, сообщил ТАСС в субботу руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Любой житель столицы, принявший участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации в городе Москве с 25 июня по 1 июля любым способом - на избирательном участке, на дому или онлайн, - может принять участие в совместной программе правительства Москвы, Московской торгово-промышленной палаты и бизнеса "Миллион призов". Участник программы может получить от 1 тыс. до 4 тыс. призовых баллов (1 балл = 1 рубль) и обменять их на скидки и бонусы партнеров программы до 31 декабря через платформу "Активного гражданина". Розыгрыш призов проводится ежедневно с 25 июня по 1 июля в 22.00, а 2 июля 2020 года в 14.00.

"Программа "Миллион призов" перешла в свою активную фазу, за первые дни работы программы, проведено два розыгрыша в которых победило более 644 тыс. участников программы. Более 244 тысяч победителей уже активировали свои коды сайте AG-Vmeste.ru и выбирают поощрения, подходящие именно им. На сегодня, по состоянию на 12:00, совершено более 118 тыс. заказов", - сказал Пищелко.

По его словам, москвичи участвуют в программе активно: за первую половину дня 27 июня к программе присоединились 81 тыс. человек, а за период с 11:00 до 12:00 жители произвели более 9 тыс. заказов.

"Самыми популярными заказами в магазине поощрений стали: пополнение карты "Тройка" в Московском метрополитене; сертификаты в магазины "Дикси", "Детский мир, "Азбука вкуса", "МясновЪ", сети социальных аптек "Столичка", а также кафе и рестораны города. Список партнеров постоянно обновляется и дополняется, а 29 июня появится возможность перевести баллы на благотворительность", - заключил Пищелко.