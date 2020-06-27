Сообщения о нарушении и конфликте на участке голосования в Москве оказались фейком

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сообщения в социальных сетях о несоблюдении мер санитарной безопасности, конфликте на участке и принудительном голосовании в Москве не соответствуют действительности. Об этом в субботу ТАСС рассказал официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

"Общественный штаб продолжает работу по выявлению сообщений о возможных нарушениях при голосовании. Во время мониторинга социальной сети "ВКонтакте" был обнаружен ряд сообщений о якобы имевшем место подкупе и организованном голосовании на участках. Все они были проверены с помощью видеокамер и опроса наблюдателей на участках, информация о нарушениях не подтвердилась", - сказал Асафов.

Он уточнил, что в задачи штаба в том числе входит наблюдение за ходом голосования по поправкам, а также мониторинг и проверка сообщений, публикуемых в СМИ и социальных сетях. Ранее штаб уже выявил ряд недостоверных сообщений, опубликованных в интернете и касающихся проведения голосования по поправкам в конституцию. По каждому сообщению эксперты штаба проводят проверку.

Сообщения о нарушениях

"В соцсетях был обнаружен пост о голосовании представителей одной из военных частей в районе Тропарево-Никулино. Представители штаба отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, но ничего подобного зафиксировано не было, а обстановка на видеозаписи вообще не соответствует участку. Скорее всего, были использованы кадры с других выборов", - рассказал Асафов.

Также в одной из публикаций в социальной сети говорилось о несоблюдении мер санитарной безопасности голосующими. "Один из постов о несоблюдении правил Роспотребнадзора представителями еврейском общины, которые пришли голосовать на УИК в Лефортово, был проверен по камерам. Нарушений социальной дистанции с их стороны и со стороны других голосующих выявлено не было", - прокомментировал спикер.

Асафов сообщил, что также фейком оказалось и сообщение о конфликте пожилой женщины с представителями полиции во время голосования в Выхине. "На фотографии в социальной сети сотрудники полиции под руки выводят женщину из здания. Все это сопровождается сообщением, что она вела себя неадекватно. Общественный штаб связался с наблюдателями на участке, которые не подтвердили этот инцидент. Камеры его также не зафиксировали", - сказал он.

Официальный представитель Общественного штаба отметил, что были обнаружены недостоверные сообщения о фотоотчете о голосовании "бюджетницы" и попытке подкупа против поправок с помощью клубники. "Сообщение о раздаче клубники в обмен на голосование против поправок было проверено, ее действительно раздавали, однако призывов голосовать определенным образом на момент раздачи не было", - рассказал Асафов.

Кроме того, штаб проверил данные о том, что на одном из участков работница бюджетной сферы делала фотоотчет о голосовании. По словам Асафова, граждане действительно делают "селфи" на участках или выкладывают фотографии бюллетеней в соцсетях, и это не запрещено законом. Фактов принуждения к таким действиям представители штаба не выявили.