Движение восстановили на Хорошевском шоссе в Москве, где ранее провалился грунт

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Восстановлено движение по Хорошевскому шоссе, которое было перекрыто из-за провала грунта. Об этом сообщается в Twitter столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Движение на Хорошевском шоссе в районе дома 39, строения 1, восстановлено", - говорится в публикации.

По данному адресу произошел провал грунта на проезжей части. Были перекрыты две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области. В сторону центра для проезда были свободны две полосы. На месте работали оперативные службы и экипаж дорожного патруля.