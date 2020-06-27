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Движение восстановили на Хорошевском шоссе в Москве, где ранее провалился грунт

В результате инцидента были перекрыты две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Восстановлено движение по Хорошевскому шоссе, которое было перекрыто из-за провала грунта. Об этом сообщается в Twitter столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Движение на Хорошевском шоссе в районе дома 39, строения 1, восстановлено", - говорится в публикации.

По данному адресу произошел провал грунта на проезжей части. Были перекрыты две полосы движения в сторону центра и одна полоса в сторону области. В сторону центра для проезда были свободны две полосы. На месте работали оперативные службы и экипаж дорожного патруля.

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