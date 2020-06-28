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Более 146 тыс. человек стали победителями в третьем розыгрыше программы "Миллион призов"

Всего для участников подготовили 2 млн призов, среди которых бонусы и скидки для использования в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Третий розыгрыш по программе "Миллион призов" провели в Москве, в нем выиграли 146 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Сертификаты выдают с 25 июня по 1 июля - в дни общероссийского голосования по внесению поправок в конституцию.

"Завершился очередной розыгрыш программы "Миллион призов". Его победителями стали 146 666 человек. Всего состоялось три розыгрыша - 791 186 выигрышных кодов участника", - говорится в сообщении.

Всего для участников подготовили 2 млн призов - бонусы и скидки, которые можно использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на городские поощрения.

Один балл будет приравнен к одному рублю. Также со 2 июля участники смогут потратить выигрышные баллы на помощь благотворительным организациям, среди которых "Дари еду", "Ника", "Гольфстрим" и многие другие.

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