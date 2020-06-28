В Москве вылечились еще 1 052 пациента после коронавируса

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Врачи в Москве вылечили за сутки еще 1 052 пациента от коронавирса. Об этом в воскресенье журналистам рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 052 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 147 095", - сообщила вице-мэр.

Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.