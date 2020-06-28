Около 300 тыс. человек посетили центр "Мои документы" в ЮЗАО Москвы за два года

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Флагманский офис "Мои Документы" в Юго-Западном административном округе Москвы (ЮЗАО) 28 июня отмечает свою вторую годовщину. Около 300 тыс. человек посетили центр с момента открытия, сообщила в воскресенье пресс-служба центров "Мои документы".

"Сегодня флагманскому офису "Мои Документы" в ЮЗАО исполнилось два года. За это время его посетило около 300 тыс. человек. Наибольшей популярностью у посетителей флагманского офиса ЮЗАО пользуется услуга государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество. За ней обратились более 33 тыс. человек, более 16 тыс. обращений от юридических лиц", - говорится в сообщении.

Не менее востребована также услуга оформления (переоформления) социальной карты. Ей воспользовались более 21 тыс. человек.

По предварительной записи на портале mos.ru или gosuslugi.ru во флагманских офисах можно поставить на учет автомобили и прицепы к ним, внести изменения в данные о собственнике, а также снять с учета транспортные средства. С момента открытия центра в ЮЗАО совершено более 57 тыс. регистрационных действий.

В Москве располагаются три флагманских офиса "Мои Документы" - в ЦАО, ЮЗАО и ЮАО, которые работают по удобному для горожан графику с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных. Столичные центры госуслуг работают с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и мер профилактики распространения вирусных инфекций.