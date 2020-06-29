Разметку планируют изменить на Третьем транспортном кольце в Москве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты изменят транспортную разметку на Третьем транспортном кольце в Москве, на некоторых участках увеличат число полос для движения автомобилей, а в опасных местах переоборудуют лишние ряды в разделительные буферы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы в понедельник.

"Чтобы транспорт смог двигаться по Третьему транспортному кольцу быстрее и свободнее, мы переразметим участки, где образуются так называемые бутылочные горлышки. За счет сужения остальных рядов и уменьшения краевых полос будут организованы дополнительные полосы для движения. Изменения коснутся обоих направлений движения. В результате по востребованной магистрали города движение станет равномернее", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Одними из самых узких участков кольца считаются Киевский путепровод и улица Нижняя Масловка (от Вятской улицы до поворота на Полтавскую улицу). На них появится по одной дополнительной полосе. После переразметки автомобилистам будут доступны пять рядов вместо четырех. На Киевском путепроводе сейчас проходят ремонтные работы, после их завершения специалисты начнут переразметку дороги.

На кольце в районе Тестовской улицы, 2-го Красногвардейского и Шмитовского проездов, наоборот, необходимо уменьшить количество полос. Сейчас на этом участке ТТК по две проезжие части, что в сумме дает избыточное количество рядов. В месте, где дорога сужается, образуется "бутылочное горлышко". Поэтому два лишних ряда переоборудуют в разделительные буферы. Изменения коснутся одной лишней полосы из четырех на основной проезжей части внутренней стороны кольца и одного лишнего ряда из трех на дублере с внутренней стороны.

"Кроме того, нельзя будет выполнить неудобный маневр - перестроиться с основного хода внешней стороны кольца на Кутузовский проспект при движении по направлению в область. Транспортные потоки на Дорогомиловском мосту (внешняя сторона ТТК) будут разделены буфером: чтобы съехать на Кутузовский проспект при движении в сторону области, водителям нужно будет заранее съехать на дублер Третьего транспортного кольца перед поворотом на деловой центр "Москва-сити", - отмечается в сообщении.

Разделительный буфер появится и на улице Нижняя Масловка в районе пересечения с Вятской улицей и со съездом с Бутырской улицы. Кроме того, один из рядов в этом месте превратится в короткую выделенную полосу для общественного транспорта. Также планируется изменить разметку на участках от улицы Вавилова до Гагаринского тоннеля (с внутренней стороны), от Гагаринского тоннеля до Большой Тульской улицы. Здесь добавят по одной полосе за счет сужения рядов.